Prendre l'autoroute va coûter plus cher

Pour un trajet Paris-Nantes de 385 kilomètres, le tarif va augmenter de deux à trois euros. Si rien n'est encore défini, pour les automobilistes, c'est déjà beaucoup trop : "Y en a marre des augmentations, à un moment donné, il faut peut-être que ça s'arrête", "ça fait un peu beaucoup quand même !". Et pour les professionnels, comme les livreurs, cette probable hausse des prix sera répercutée sur la facture des clients. Cette augmentation va s'ajouter à toutes les autres qui ont déjà eu lieu. Prenons encore l'exemple sur l'autoroute Paris-Nantes. En 2017, les péages coûtaient 36,60 euros. Aujourd'hui, c'est 39,20 euros, soit 2,60 euros de plus. Les représentants des sociétés d'autoroute n'ont pas souhaité s'exprimer, mais nous savons que dans leur contrat, ils peuvent augmenter leur tarif en fonction de l'inflation. Ils doivent aussi prendre en compte les futurs investissements et là les coûts des travaux et des matières premières auraient énormément augmenté. Une négociation entre les opérateurs français et le gouvernement s'est engagée. Elle devrait durer plus d'un mois. L’augmentation des tarifs, elle, est d'ores et déjà actée pour février 2023. Reste à connaître son montant exact. TF1 | L. Romanens, T. Coiffier, F. Maillard