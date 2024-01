Prendre un verre... chez son coiffeur !

Dans un salon de coiffure qui est aussi un bar, pour 50 euros environ, vous avez une coupe de cheveux et une coupe de champagne. Les habitués apprécient cette nouveauté. Fabrice et Anthony sont deux jeunes artisans-coiffeurs installés à Vittel (Vosges) avec succès depuis neuf ans. En ajoutant un bar à leur salon, ils ne veulent pas uniquement gagner quelques euros de plus. Ils cherchent surtout à créer une autre ambiance. La multiactivité, à Gerbéviller (Meurthe-et-Moselle), on connaît cela depuis 20 ans. Dans son garage avec ses deux mécaniciens, Frédéric essaie de répondre à toutes les demandes. À la pompe, la seule dans un rayon de quinze kilomètres, le service est compris pour un tarif qui ne lui apporte qu’une dizaine de centimes par litre. Mais les clients sont fidèles. Et ce n’est pas fini puisque Agnès, l’épouse de Frédéric, en plus de l’aider à la station, est aussi fleuriste. Ils disposent, en prime, du seul distributeur bancaire des environs. Une multitude de service que les 1 400 habitants de Gerbéviller espèrent garder le plus longtemps possible. TF1 | Reportage V. Dietsch, M. Doux