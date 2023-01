Prénoms : ils veulent garder l'accent régional

Pour nommer son enfant, il y a les choix classiques et d'autres plus audacieux. Mercedes, Urbaine ou encore Charlemagne, tous ces prénoms sont autorisés par l’État. Alors quand ces parents ont décidé d'appeler leurs fils Artus, prénom occitan, ils ne s'attendaient pas à un refus. L'administration a refusé de mettre l'accent sur le "u", car inexistant dans l'alphabet français. Pourtant le père, Lissandre Varenne, précise que donner un prénom occitan à leur fils, c'est lui permettre de continuer le lien avec les générations précédentes. "C'est redonner un peu de dignité à notre culture", rajoute-t-il. La mère, elle, ne comprend pas : "notre pays nous refuse notre culture !". La loi interdit les prénoms qui vont à l'encontre de l'intérêt de l'enfant ou qui ne respectent pas l'alphabet français. Une loi que certains considèrent comme un coup porté à la langue occitane, de moins en moins parlée. Dernier recours pour Artus et ses parents : demander une dérogation au Procureur de la République. TF1 | Reportage L. Cloix, J.V. Molinier, M. Scarzello