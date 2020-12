Prenons un bol d’air en Auvergne

Le Cézallier est une région d’Auvergne faite de steppes sur les hauts plateaux et de pâturages entre les vieux volcans. A plus de 1 000 mètres d’altitude, les anciens cratères sont devenus des lacs. On y retrouve différentes petites plages avec des petites marches vers lesquelles les poissons se rapprochent. Vairons et goujons sont des variétés de poissons qui y vivent. Ici, les animaux et les hommes s’apprêtent à endurer la rigueur de l’hiver. Marine Van Simmortier, éleveuse, passera le froid en compagnie de son chien, un dogue du Tibet, une race habituée à la vie en montagne. Elle élève également des vaches de race Salers, de superbes bêtes sur lesquelles elle devra veiller. D’ici une dizaine de jours, elles rejoindront leur écurie. Chaque matin, le camion du laitier parcourt les routes sinueuses du Cézallier. Les fermes fournissent le lait et produisent de nombreux fromages. Depuis quatre générations, Aurélie Aubeuf les affine dans la cave familiale. Les couteaux du Puy-de-Dôme sont également des produits emblématiques de la région et Dimitri Zorc en conçoit par dizaines. Cézallier est une région de liberté et d'authenticité pour bien des générations encore.