Comment prépare-t-on les fêtes de Noël en Suisse ?

On vous emmène à Charmey, en Suisse, pour rencontrer Laurent Gachet, sa femme et leurs trois enfants. La famille s'est offerte une promenade en forêt pour choisir son sapin de Noël. Une fois à la maison, les petits s'activent pour la décorer sous l'oeil attentif de leur maman. Un moment qui rappelle des souvenirs d'enfance aux parents ! À la tombée de la nuit, au village voisin, la célèbre cité fortifiée de Gruyères s'illumine dans un cadre féerique. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.