Comment préparer le coq au vin ?

À Chinon, dans le Val de Loire, le coq au vin est un patrimoine culinaire. On le cuisine partout. Une famille de vigneron a accepté de nous livrer la recette. Pour un coq au vin réussi, la qualité de la volaille est essentielle. Le vin utilisé, lui, vient directement de la propriété familiale. Après plus de trois heures de cuisson à feu doux et un assaisonnement rectifié, tout le monde se régale une fois à table. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1.