Comment préparer le jardin pour le printemps ?

Les beaux jours arrivent bientôt pour les jardiniers. A Saint-Cyr-sur-Loire, Daniel et Christian n'ont pas de temps à perdre. Fertilisation, travail du sol... ils préparent leurs terres à l'arrivée du printemps. Notons que l'éveil printanier a déjà commencé pour certaines espèces comme les petits pois et les fèves. Pour permettre à leurs légumes de garder leur fraîcheur jusqu'en avril, ils ont chacun leurs astuces.