Préparer sa voiture pour l'été : les conseils des garagistes

Valise dans le coffre et lunettes de soleil sur le nez, à nous la route des vacances. Mais il est interdit de partir en voiture sans avoir procédé au préalable à quelques vérifications incontournables. Des réflexes de base faciles à donner, mais plus compliqués à mettre en œuvre. Savez-vous, par exemple, vérifier les niveaux ? "Je ne suis pas garagiste. Je n'ai pas cette prétention ni cette compétence", confie une automobiliste. Selon Jessy Feneuille, il y a trois principes de base pour vérifier les niveaux. Le spécialiste et chef de point service de Speedy à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) nous explique ce qu'il faut faire. À chaque fois, le bon dosage est indiqué. Qui dit vacances, dit aussi coffre bien rempli. Les pneus seront donc soumis à une surcharge de poids qui s'anticipe. Pensez également à vérifier les feux de signalisation. Un dernier contrôle est nécessaire : la climatisation. Cette dernière sera votre alliée sur la route.