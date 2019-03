Comment préparer une délicieuse confiture d'oranges amères ?

Les oranges amères, fruits du bigaradier, abondent cette année 2019 à Menton, dans les Alpes-Maritimes. Un fruit si particulier qui donne le sourire aux amateurs de marmelade, de vin d'orange et de confiture. Pour cette dernière, Jacqueline nous partage une veille recette. A chaque fois, sa confiture fait l'unanimité auprès de ses convives. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 01/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 1er mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.