Près d'un quart des Français boivent trop d'alcool

D'après une étude, un quart des Français consomment trop d'alcool. L'agence Santé publique France a alors lancé une campage de sensibilisation. Selon les experts, deux verres par jour et dix verres par semaine suffisent pour limiter le risque sur la santé. A Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, la plupart des habitants ne boivent pas régulièrement et certains ne consomment même pas d'alcool. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 26/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 26 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.