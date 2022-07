Près de 1 100 hectares ravagés par les flammes dans les Pyrénées-Orientales

À Opoul (Pyrénées-Orientales), les flammes ont frôlé la maison de Sylvain. Encore choqué, l'homme a montré là où le feu s'est arrêté. Dans un camping, le feu a également été stoppé tout près des mobil-homes. Ces vacanciers viennent à peine d'être autorisés à revenir. "Un soulagement quand même, on retrouve toutes nos affaires. On est déjà content", confie l'un d'entre eux. Avec les autres résidents du camping, ils ont passé la nuit dans la salle polyvalente de la commune. Toute la nuit, les 350 pompiers mobilisés ont lutté contre les flammes et noyé les braises. Un travail poursuivi au lever du jour. En plus de ces opérations au sol, un hélicoptère bombardier d'eau est arrivé tôt ce mercredi matin pour tenter d'éteindre plusieurs foyers peu accessibles à pied. Les soldats du feu restent vigilants. "On va travailler toute la journée sur ces reprises, voire encore la nuit prochaine et le surlendemain", explique le lieutenant-colonel Alexandre Trany. C'est une course contre la montre qui s'est engagée, car des vents forts et des températures élevées sont attendues cet après-midi. TF1 | Reportage L. Deschateaux, J.V. Molinier