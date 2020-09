Près de 200 bateaux s’affrontent aux Voiles de Saint-Tropez

Les fameuses Voiles se déroulent dans le golfe de Saint-Tropez (Var) jusqu'au 9 octobre. Près de 200 voiliers en bois de tradition, toujours aussi majestueux, participent à cet événement. Parmi eux figure Olympian, une œuvre d'art de 1913 restaurée par le charpentier Guillaume Fetas. Le charme de ces bateaux en bois envoûte tout le monde. Sur place, le public profite du spectacle pendant que les équipages formés par des néophytes et des skippers professionnels nettoient leurs voiliers.