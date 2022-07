Près de 300 départs de feux depuis début juin dans le Gard

Mercredi, les flammes se sont arrêtées aux portes d’une zone commerciale de Beaucaire (Gard), toujours plus près des habitants. Cet incendie a brûlé quatre hectares de végétations. Dans la même journée, les pompiers ont arrêté près de 20 départs de feu. On n’a signalé aucune victime, mais dans les quartiers, tout le monde prend ses précautions. Matthieu Perez, habitant de la commune, ratisse son jardin plusieurs fois par semaine. Pietro a grandi à Beaucaire et sa plus grande crainte est de tout perdre. Avec des rafales à plus 70 Km/h et une forte chaleur, le feu peut partir à tout instant. "Nous avons ici des déchets qui sont en bordure de forêt de végétations basses, qui sont extrêmement sèches due à la sécheresse qui dure depuis plusieurs mois. Et rapidement, une étincelle générée dans ce type de déchet peut dégénérer en feu de broussailles et ensuite en feu de forêt", explique un sapeur-pompier. Il est donc fortement déconseillé de se promener dans les massifs forestiers dans les prochains jours. TF1 | Reportage M. Debut, C. Gouiffes