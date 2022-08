Près de 300 pompiers toujours sur le terrain en Gironde

En apparence, l'incendie de Landiras semble éteint. Pourtant, de nombreux points chauds sont encore actifs, plus d'un mois après le premier départ de feu. Appuyés par les militaires, 350 pompiers sont toujours à l’œuvre. Un travail qui risque de durer malgré la pluie des derniers jours. Plus de 20 000 hectares sont à surveiller. Alors, les habitants leur viennent en aide. José connaît bien le terrain. Il guette le moindre fumeron. "Je fais beaucoup les bordures. Il ne faut pas que ça reparte. La forêt est à nous. Alors, il faut la garder", affirme-t-il. Un soutien aux pompiers est également affiché dans les communes et jusqu'aux postes de commandement. Quant à Jean-Marc et Alain, ils se sont portés volontaires en cuisine pour nourrir les pompiers. Une initiative appréciée par les soldats du feu. "Les habitants sont vraiment exceptionnels", confie l'un d'entre eux. Le travail est loin d'être terminé. Pompiers et habitants s'apprêtent encore à passer de nombreux jours côte à côte. TF1 | Reportage C. Gerbelot, N. Forestier