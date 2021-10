Près de 4 000 courges volées dans une exploitation bio en Isère

Elles devaient être récoltées dans les prochains jours. Près de 4 000 courges ont été volées par les malfaiteurs dans un champ isolé et en quelques heures seulement. Encore sous le choc, Wilfred et Amandine Gagneux estiment leur perte entre 15 000 et 20 000 euros. Des mois de labeur anéantis pour ce couple de maraîchers installé au Bouchage (Isère) depuis trois ans. "On a encore le moral à zéro, on ne sait pas comment on va faire. Pour nous, c'est une catastrophe", raconte Wilfred. L'essentiel de leur production, la courge butternut, est une variété très prisée à l'automne. "C'est celle qui est le plus facile à stocker et le plus facile à écouler", explique Amandine. Le couple a déposé une plainte à la gendarmerie de Morestel et une enquête est en cours. À dix kilomètres de là, les salades de Jean-Marie se sont aussi volatilisées il y a quelques jours. Pour protéger ses quatre hectares de cultures, le maraîcher s'est équipé de piège photo et effectue des rondes de surveillance. Une inquiétude partagée par de nombreux maraîchers et agriculteurs français.