Près de 4 000 hectares brûlés, les incendies toujours virulents

Le pompier qui tourne les images d'incendie peine à respirer. Ce jeudi matin, le feu court encore et se propage d'un pin à l'autre par la cime. A La Teste-de-Buch (Bordeaux), il a brûlé 1 700 hectares sur son passage. Ce matin, enfin, le vent arrête de tourner et souffle désormais dans la bonne direction. Le feu ne menace plus d'habitation pour le moment. A 70 km plus loin, à Landiras (Bordeaux), le feu a déjà consumé 2 000 hectares sur son passage. C'est le cas à quelques centaines de mètres des maisons évacuées. Mais partout, il menace de reprendre. Seule solution pour des pompiers venus en renfort depuis la Creuse, inonder tout ce qui reste de végétation. Alors depuis ce jeudi matin, les camions se ravitaillent en eau chez le propriétaire d'un étang. "Si on peut sauver un peu plus de nature, il n'y a pas de problème", explique celui-ci. Sous les yeux des vacanciers, dix bombardiers continuent de se relayer sur les deux feux. Au sol, ils sont près de 1 000 sapeurs-pompiers en première ligne. TF1 | Reportage F. De Juvigny