4000 médicaments encore trop difficiles à trouver

Au guichet de notre pharmacie, dans le meilleur des cas, nous avons presque tous déjà entendu le pharmacien dire qu'il allait trouver une solution alternative aux médicaments demandés. Derrière son ordinateur, Bruno le constate tous les jours. Ces pénuries auront des conséquences, notamment sur les traitements prescrits aux enfants. Les stocks au fond de son officine sont presque vides. Ce qui oblige parfois les médecins généralistes à modifier leurs prescriptions. Selon nos informations, les médicaments en tension de fabrication sont surtout les anticancéreux et les antidiabétiques. Pour toutes les autres molécules difficiles à trouver, ce sont des tensions de distribution entre les laboratoires, les grossistes pharmaceutiques, et les officines. Quoi qu'il arrive, c'est votre médecin qui vous prescrira, ou non, ces médicaments. Et en cas d'infection hivernale mineure, il vous orientera peut-être vers d'autres solutions. Sur les produits naturels, parfois suffisants, il n'y a, à priori, pas de pénurie. TF1 | Reportage S. Millanvoye, JP. Féret, H. Massiot