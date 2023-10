Près de 4 700 patients rappelés en urgence

Il s'agit de 4 700 patients qui sont passés par le service dentaire des hôpitaux de Tarbes, de Lourdes, et de Bagnères-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées) pour des actes qui peuvent remonter à 2006. Ce qui est en cause, c'est la stérilisation des instruments utilisés par les dentistes qui auront été mal réalisée. Les patients concernés ont donc reçu un courrier les invitant à se faire dépister du VIH, des hépatites B et C. L'ARS, Agence Régionale de Santé se veut rassurant en affirmant que le risque d'infection est très minime. Les patients concernés s'interrogent, ils demandent pourquoi avoir attendu presque 20 ans pour être informé. Quoi qu'il en soit, ils doivent se rendre chez leurs médecins traitant pour se faire prescrire un dépistage. À noter qu'en mai dernier et en 2022, les hôpitaux de Lyon (Rhône) et de Rouen (Seine-Maritime) ont émis la même alerte pour les mêmes raisons, et cela concernait déjà plusieurs milliers de personnes. TF1 | Duplex P. Michel