Piratage massif de France Travail : quels sont les risques si vous êtes concerné ?

Ce jeudi matin, dans cette agence lilloise, la nouvelle inquiète. Des millions de données personnelles piratées, les demandeurs d'emploi viennent interroger leur conseiller. Parmi les données : adresses, noms, téléphones et numéros de sécurité sociale, mais aucune coordonnée bancaire. Comment savoir si je suis concerné ? Si vous avez un jour été demandeur d'emploi ou si vous avez simplement créé un compte sur ces sites depuis 2004, vous l'êtes peut-être. Au total, cela représente 43 millions de personnes. France Travail promet d'avertir tout le monde par mail. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. En attendant, une cellule a été mise en place pour répondre aux questions des inscrits, au 3949. Maintenant, que dois-je surveiller ? Dans un communiqué, France Travail évoque des risques de mails et d'appels frauduleux, et même des tentatives d'usurpation d'identité. L'objectif des pirates : vous extorquer encore plus de données comme des informations bancaires. Si vous êtes victime de ce piratage, vous pourrez déposer plainte directement sur Internet sans aller au commissariat. TF1 | Reportage G. Bertrand, S. Hembert, M. Ragazzi