Près de 500 tracteurs dans les rues de Paris

Plus de 500 tracteurs ce mercredi matin dans les rues de Paris et ça ne passe pas inaperçu. Ils viennent des quatre coins de l'Hexagone pour protester contre l'interdiction des néonicotinoïdes, un insecticide utilisé dans la culture des betteraves sucrières. Éric Delorme, cultivateur, est très inquiet. "Pour vous donner une idée en termes de chiffre, c'est 100 000 euros de chiffres d'affaires sur l'exploitation en moins", explique-t-il. Désormais, il est très difficile d'honorer les contrats passés avec les industriels. Si l'insecticide est interdit sous toutes ses formes sur le territoire français, la plupart des agriculteurs européens, eux, continuent à le pulvériser sur leurs cultures. Par ailleurs, une délégation a été reçue au ministère de l'Agriculture pour obtenir un sursis : utiliser l'insecticide le temps de trouver une nouvelle molécule moins nocive pour l'environnement. En attendant, les manifestants martèlent ce message : "On est fier de nourrir le pays et la population, puis de permettre à tous d'avoir une alimentation qui lui convienne". TF1 | Reportage F. Chadeau, J.P. Féret, G. Vuitton