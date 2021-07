Près de 50°C au Canada : comment vit-on avec de telles températures ?

C'est une chaleur étouffante et écrasante. À Vancouver, au Canada, on n'avait jamais vu ça. Pour chercher la fraîcheur, certains habitants quittent la ville pour passer leur journée en forêt, près des rivières. Mais même là, il fait chaud. Mardi, à Lytton, le thermomètre est monté à presque 48 °C, un record pour cette ville. Et la nuit n'est d'aucun réconfort, car à minuit, il faisait toujours plus de 30 °C. Dans cette région, les habitants ont rarement l'air conditionné. Il faut alors improviser comme Loig Morin et sa famille. Il a installé une tente dans le jardin pour servir de refuge pour la nuit. Et pour ce chanteur, la chaleur extrême a un autre impact : "Je suis en chômage technique depuis à peu près une semaine, car il fait trop chaud et le matériel ne supporte pas". La vague de chaleur fait la Une des journaux canadiens. Les journalistes évoquent notamment les premières victimes. Une vingtaine d'incendies sont aussi en cours. Les pompiers arrivent à les contrôler, mais craignent de nouveaux départs de feu dans les prochains jours.