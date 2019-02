Près de 750 000 automobilistes conduisent sans assurance

Les conducteurs qui roulent sans assurance sont de plus en plus nombreux. Ils sont environ 750 000 d'après le Fonds de Garantie créé pour les indemnisations en cas d'accident. Pourtant, à force de vouloir économiser, cette prise de risque inconsidérée peut coûter très cher aux automobilistes. Depuis le 14 janvier 2019, la CRS autoroutière peut verbaliser directement et immédiatement les contrevenants avec une lourde amende. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.