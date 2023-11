Près de deux mètres d'eau, les pompiers évacuent des sinistrés

Ils ne voulaient pas quitter leur domicile, mais ce mardi matin, face à la montée des eaux, cette famille a été contrainte d'évacuer les lieux. L'une de ses membres nous confie : "c'est vraiment compliqué". Et pour secourir les sinistrés, l'unité des sauveteurs aquatiques des sapeurs-pompiers est en première ligne. Nouvelle intervention cette fois pour secourir les deux chiens de Joël, pris au piège dans la maison. L'intervention est périlleuse, le courant est fort. Dans le quartier, 250 habitations ont été endommagées par la crue. Après plusieurs minutes d'intervention, les chiens sont sains et saufs. Les sapeurs-pompiers sont en train de secourir la vingtième personne prise au piège face à la montée des eaux. Dans certaines maisons, l'eau est montée à plus de 1,50 mètre. Les appels se font de plus en plus nombreux auprès des sapeurs-pompiers de la brigade fluviale. Des renforts d'autres départements sont attendus dans l'après-midi. TF1 | Reportage Z. Ajili, T. Joire