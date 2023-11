Près d'un million de foyers sans électricité

Parmi les départements les plus touchés, on retrouve le Finistère. Ce câble électrique a été endommagé pendant la tempête, juste devant la maison de ce Brestois. Réveillé en pleine nuit, il n'a plus d'électricité depuis quatre heures ce jeudi matin :"ça faisait des flashes dehors. Du coup, j'ai été voir et c'était mon câble qui était en train de se diviser". En ce moment, le courant n'est toujours pas rétabli. Dehors, les voisins aussi suivent l'intervention sur le réseau. Lionel n'a presque pas fermé l'œil de la nuit : "J'ai fait mon curieux par la fenêtre. Je ne me suis pas aventuré à l'extérieur. Il y avait de gros flashes sur le poteau. C'était relativement impressionnant". À Brest, où les rafales ont atteint 156 km/h, un record absolu, ces agents d'Enedis enchaînent les interventions. L'objectif est de sécuriser le réseau, les câbles tombés sur le sol. Près de 1 100 techniciens sont en alerte, surtout de la Bretagne. De gros moyens mis en œuvre face à la violence de la tempête, mais il est difficile de dire quand le courant pourra être rétabli. TF1 | Reportage J. Jeunemaître, P. F. Watras