Présentation du plan de déconfinement : qu'en attendent les Français ?

Déconfinement progressif et pragmatique, le plan qu'Edouard Philippe va annoncer ce mardi portera sur les trois prochaines semaines. Si beaucoup en attendent plus de liberté, certains s'inquiètent sur la reprise de l'école. La question du port du masque figure aussi parmi les préoccupations notamment à Bordeaux (Gironde) où certains espèrent qu'il sera obligatoire. Des millions de Français attendent également de reprendre le travail ou à défaut, espèrent des aides pour pouvoir tenir.