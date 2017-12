Présidence LR: les électeurs de droite sont peu enthousiastes

L'élection du futur président du parti Les Républicains se tiendra ce dimanche 10 décembre 2017. Les 230 000 adhérents auront le choix entre Laurent Wauquiez, Florence Portelli et Maël de Calan. Pourtant, à l'image des habitants de Provins, en Seine-et-Marne, les électeurs ressentent une certaine lassitude vis-à-vis de la politique de droite. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 08/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 8 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.