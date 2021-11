Présidentielle 2022 : ces maires de communes rurales très courtisés pour leur parrainage

Jean Moinet est un maire très sollicité. Et cette fois, des militants d'un parti de l'extrême gauche sont allés jusqu'à son domicile. Il les reçoit avec plaisir mais sa décision est déjà bien arrêtée. "J'ai décidé de ne donner aucune caution à qui que ce soit", précise le maire de Gron (Cher). La raison de ce choix, c'est un sentiment d'abandon au quotidien. Les militants n'auront pas le parrainage de ce maire mais ils continuent leur tournée. Quelques kilomètres plus loin, devant le maire d'une commune voisine, ils ont un nouveau refus. "Je ne politiserai pas ma commune", lance Jean-Luc Charache, maire de Sancergues. Après trois jours de porte-à-porte, c'est l'heure du bilan pour les militants. Trouver les signatures et convaincre ces maires ruraux qui n'y croient plus, une tâche bien compliquée. D'autant que pour certains élus, ce refus est une position très politique. Bloquer les parrainages, c'est la façon pour Yvan Lubraneski, maire des Molières, d'entrer dans les débats mais aussi d'en ouvrir sur la question des signatures. Pour rassembler les 500 parrainages d'élus désormais rendus publics, les candidats à la présidentielle ont jusqu'au 4 mars 2022.