Présidentielle 2022 : ces maires qui refusent de parrainer un candidat

Âgé de 79 ans, le maire de Razac-de-Saussignac (Dordogne) en est à son quatrième mandat. Lors des précédentes élections présidentielles, René Visentini n'a jamais parrainé des candidats. Et ce n'est pas cette année qu'il va changer ses habitudes. Le premier édile a reçu dix demandes ces trois derniers mois, mais il ne veut pas froisser une partie des 350 habitants du village ni des membres de son équipe municipale. Ici, la secrétaire de mairie, Sylvie Riviere, est, elle aussi, maire du village voisin. Elle non plus ne donnera aucune suite. Pourtant, elle reçoit des messages presque tous les jours et ces demandes de parrainage commencent à la lasser. Dans ces nombreux villages où les maires ne souhaitent pas soutenir un candidat, la population semble comprendre les arguments avancés. En 2017, seul un élu sur trois avait répondu aux sollicitations des candidats. A Bergerac, le maire Jonathan Prioleaud accordera son parrainage dans quelques jours. Les candidats ont désormais jusqu'au 4 mars pour recueillir au minimum 500 signatures. TF1 | Reportage G. Ployé, C. Arfel