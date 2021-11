Présidentielle 2022 : défilé de candidats à Colombey-les-Deux-Eglises

Certains sont venus de loin pour assister à la cérémonie d'hommage au général de Gaulle. Mais cette année, il y a une particularité. A cinq mois de l'élection présidentielle, une dizaine de personnalités politiques font le déplacement ce mardi à Colombey-les-Deux-Églises (Haute-Marne). Dans le public, un tel défilé est loin de faire l'unanimité. "Je suis habitué. Toutes les années électorales, il y a un monde inhabituel" ; "51 ans après sa mort, il domine toujours la politique. On peut s'en réclamer mais ce sont les actes qui comptent. Les paroles, ça passe", confient quelques habitants. René Piot a vécu toute sa vie ici. Il a donc l'habitude de voir femmes et hommes politiques se presser le 9 novembre sur la tombe du général. "Le général avait raison. Il était visionnaire. Il disait qu'après lui, ce ne serait pas le vide mais le trop plein parce qu'ils sont là pour les élections puis après, on ne les verra plus", dit-il. Maire du village depuis 20 ans, Pascal Babouot préfère ne pas faire trop de commentaires. Récupération politique pour certains, fierté d'être le village du général pour d'autres, Colombey-les-Deux-Églises est, le temps d'une journée, au cœur de la campagne présidentielle.