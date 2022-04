Présidentielle 2022 : des reports de voix déterminants au second tour

Il y a douze millions de Français qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Et pour Emmanuel Macron qui est arrivé en tête, c’est 9,5 millions de voix. La question est de savoir si au second tour, certains vont se laisser convaincre par les finalistes, ou s’ils vont continuer de rester chez eux. Ensuite, il y a la question des attitudes des électorats des autres candidats, qui sont éliminés. Notre partenaire Ifop Fiducial a commencé à leur poser la question. C’est très intéressant, par exemple, quand on regarde les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C’est le troisième homme de dimanche soir. Il y a quatre électeurs sur dix qui disent que pour le deuxième tour, ils resteront chez eux. Ce n’est pas beaucoup mieux du côté des autres candidats. Si tous ces gens-là restent chez eux pour le second tour, on peut avoir beaucoup de surprises le 24 avril prochain. Il y a donc la capacité à mobiliser les électeurs, et ensuite à convaincre, puisque l’on voit que les électorats des candidats éliminés sont encore très divisés. A. Gindre