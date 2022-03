Présidentielle 2022 : douze candidats, cinq semaines pour convaincre

La journée de Valérie Pécresse a commencé avant le lever de rideau dans un hypermarché du Val-d'Oise. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, la candidate veut parler d'égalité professionnelle et de salaire. Sur le sujet, elle veut renforcer l’apprentissage et mettre la pression sur les entreprises qui ne respectent pas la loi. Comme preuve de sa volonté d'agir, elle n'hésite pas à jouer la carte féminité. Marine Le Pen, quant à elle, rêve plutôt d'avoir un homme derrière elle au soir du second tour. Elle poursuit son duel à distance avec le président sortant. La présidente du Rassemblement national a présenté ce lundi matin ses propositions pour l'éducation. Marine Le Pen est consciente qu'il est difficile de se faire entendre sur d'autres sujets que l'Ukraine, mais hors de question pour elle de bouleverser son agenda. Pour suivre sa campagne coûte que coûte, Anne Hidalgo a choisi la stratégie inverse. Meetings et manifestations, la socialiste n'a plus qu'un seul sujet à la bouche : la guerre en Ukraine. TF1 | Reportage M. Desmoulins, N. Gandillot, G. Vuitton