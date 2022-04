Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron accélère sa campagne d'entre-deux-tours

Emmanuel Macron avait dit qu'il allait accélérer sa campagne d'entre-deux-tours. Pour le président sortant, cette dernière doit être efficace, d'autant que l'écart est mince dans les sondages avec sa rivale Marine Le Pen. Ce lundi, il a donc visité trois communes. Des régions où les électeurs ont voté à plus de 40% pour Marine Le Pen et où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en deuxième position. La campagne s'accélère clairement, quasiment à un déplacement par jour cette semaine pour Emmanuel Macron. Il sera à Strasbourg mardi et en meeting à Marseille ce week-end. Pour ses équipes, les erreurs de 2017 ne doivent plus être reproduites, avec un début de campagne ratée. Emmanuel Macron avait effectivement attendu trois jours avant de se rendre sur le terrain. TF1 | Duplex A. Tassin