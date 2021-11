Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron presque en campagne ?

Dans son allocution de mardi soir, Emmanuel Macron a parlé dix minutes sur le sanitaire, contre dix-sept minutes sur le reste. Il a notamment évoqué le bilan, les perspectives et les annonces qui nous amènent loin. Sur les retraites, par exemple, le chef de l’État nous a dit qu'on va supprimer les régimes spéciaux et repousser l'âge de départ. Et sur le nucléaire, il a parlé de la construction de nouveaux réacteurs. Des projets qui se comptent en années. Cela n'a pas échappé à l'opposition. Il y a eu d'ailleurs plusieurs réactions, dont celle de Jean-Luc Mélenchon. "Ça me fait redouter que cette façon de faire dure encore des mois, où il serait le seul à avoir la possibilité d'exposer des choses sans qu'on ne puisse lui répliquer", dit le député et candidat LFI à l'élection présidentielle. "Le président de la République est dans un déni incroyable, que ce soit sur le chômage, le pouvoir d'achat et l'endettement de notre pays. On a assisté hier soir à une sorte de baratin présidentiel, très loin de la réalité que vivent les Français", confie Sébastien Chenu, député RN du Nord.