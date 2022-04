Présidentielle 2022 : le journal de campagne de ce lundi 4 avril

Les retraites sont définitivement au cœur de cette fin de campagne. Invité sur le plateau de LCI, Fabien Roussel est venu avec les montants de retraite d'une Française. Rappelons que le candidat du Parti communiste est pour la retraite à 60 ans. Emmanuel Macron, de son côté, a annoncé sur France Inter ce lundi matin que "pour les cinq années qui viennent, les retraites seront indexées parce que c'est le pouvoir d'achat de nos retraités". Jean-Luc Mélenchon pour sa part a tenu un meeting dimanche devant 25 000 personnes à Toulouse. Le leader de la France insoumise poursuit sa progression dans les sondages et rêve désormais d'une qualification pour le second tour. Quant à Nathalie Arthaud de Lutte ouvrière, elle se tenait au Zénith, à Paris, devant 4 000 militants pour égrener son programme. Si vous faites encore partie de ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, des sites ont vu le jour pour vous aider. Elyze, Jevote.info, candidator.fr, Tf1info.fr... ils vous donnent le programme et les dernières actualités. A. Etchevery