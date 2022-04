Présidentielle 2022 : l’élection au cœur de toutes les conversations

Le lundi de Pâques, souvent, on ne parle que d'œufs et de la façon de les déguster. Mais cette année, l'élection présidentielle est aussi au menu des discussions. Alors en famille, à chacun sa stratégie. "On parle d'autre chose que de la politique. Puisque la politique, des fois, ça amène souvent des tensions. Les avis sont partagés, alors c'est un peu compliqué", relate une passante. À quelques jours du deuxième tour, pas question d'éviter le débat, certains vont même jusqu'à le provoquer. Au marché de Billom ce matin, le soleil a rempli les terrasses des cafés. La politique ne fait pas peur dans les discussions, surtout si on partage les mêmes opinions. "Avec ma femme, on en parle. Et comme on est tous les deux du même bord, il n'y a pas beaucoup de soucis", nous rapporte un client. Sur les étals, tout le monde a les yeux rivés sur les étiquettes. La hausse fréquente des prix des fruits et légumes alimente aussi les conversations. "Il y a des choses qui coûtent de plus en plus cher, on peut comprendre. Mais bon, on fait avec ce qu'on a", nous affirme un passant. Politique, pouvoir d'achat et chocolats, un trio de Pâques à manier avec précaution en famille, pour ne pas risquer l'indigestion. TF1 | Reportage N. Chiesa, T. Gathy