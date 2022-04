Présidentielle 2022 : lendemain de premier tour sur le marché de Soustons

Au lendemain du premier tour, les Français se retrouvent avec les deux mêmes candidats qu'il y a cinq ans. C'est une situation qui n'étonne personne ce lundi matin sur le marché de Soustons. "On a eu la pandémie, la guerre, tout ça... donc pas de campagne. Pas plus surpris que ça" ; "Ça ne va peut-être pas changer grand-chose", lancent des habitantes. Et comme à chaque élection, il y a les déçus qui rêvaient de changement. "J'aurais voulu, mais il ne faut pas rêver. Les jeux sont faits maintenant, donc on va faire avec". Et puis il y a les autres : "Il faut être réaliste. On a un président qui a travaillé. Maintenant, les Français vont faire le choix de la continuité ou pas". Pour certains, le nombre de prétendants à la succession d'Emmanuel Macron n'a pas été une bonne chose. En tout cas, au bistrot du village, les élections sont dans toutes les conversations. Quoi qu'il arrive, à Soustons, on ira voter au second tour. Rendez-vous donc dans quinze jours, au soir du 24 avril, pour connaître le ou la future chef de l'Etat. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Brousseau