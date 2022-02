Présidentielle 2022 : les Français boudent la campagne

À Clisson (Loire-Atlantique), la campagne a commencé, mais il y a comme un parfum d’indifférence. "On le constate quand on fait du porte-à-porte, on sait que les gens sont hésitants, ils s’interrogent, ils sont perdus", a témoigné Michel Gouty, militant La France insoumise. Et pourtant, à Clisson en 2017, plus de 86% des habitants ont voté au premier tour de l’élection présidentielle. C’était neuf points de plus que la moyenne nationale, mais cette année, c'est différent. Le maire, au contact de ses habitants, constate aussi le manque d’intérêt de la population pour la campagne. "On est à peine sortis de la crise sanitaire, et donc les gens sont un petit peu fatigués, harassés de ce sujet-là, et ils aspirent à autre chose. Je pense qu’ils attendent aussi que l’ensemble du casting soit prêt, pour pouvoir commencer à débattre complètement du sujet", affirme Xavier Bonnet, le maire de Clisson. L’annonce de la candidature d’Emmanuel Macron permettra-t-elle aux Français de s'intéresser à l’élection présidentielle ? En tout cas, pour le moment, selon un récent sondage, un Français sur deux n’a toujours pas évoqué la campagne avec ses proches. TF1 | Reportage L. Attal, F. Maillard