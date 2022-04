Présidentielle 2022 : les grands moments du débat

Une poignée de main en arrivant sur le plateau et des sourires de convenance, avant de se confronter durant près de trois heures. Cinq ans après, Marine Le Pen et Emmanuel Macron ont défendu, lors de ce débat, deux visions différentes de l'Hexagone. La première thématique abordée est le pouvoir d'achat. La candidate du Rassemblement national propose une hausse des salaires de 10%. Une promesse intenable pour le président candidat qui plaide pour des primes défiscalisées. Sans surprise, les moments de désaccord ont été nombreux, notamment lorsqu'il a été question de la guerre en Ukraine. Très vite, les liens de Marine Le Pen avec le pouvoir russe ont été dénoncés par son adversaire. Et pour la candidate du RN, la retraite à 65 ans est une injustice absolument insupportable. À chacun son projet et sa petite phrase : lui sur les chiffres du chômage et elle sur l'écologie. Derrière les formules parfois préparées, le débat a permis de clarifier certaines propositions. C'est une étape incontournable dans l'entre-deux-tours, mais la campagne n'est pas encore terminée. TF1 | Reportage M. Chantrait, C. Colin