Présidentielle : à Amiens, visite mouvementée chez Whirlpool pour Emmanuel Macron  

C'est une énième usine en voie de délocalisation : l'usine Whirlpool, à Amiens, devrait fermer ses portes en juin 2018. Près de 300 salariés sont concernés... et à cran. On reproche au candidat d'En Marche ! de ne pas avoir fait le déplacement plus tôt. Le candidat s'était engagé à venir à la rencontre des employés entre les deux tours mais a préféré se rendre directement à la Chambre de commerce d'Amiens pour s'entretenir avec l'intersyndicale : la direction de l'usine ne voulait pas voir cette réunion se dérouler sur le site.