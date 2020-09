Présidentielle américaine : le premier débat Trump-Biden tourne au pugilat

A 35 jours de l'élection présidentielle américaine, Donald Trump et Joe Biden ont tenu leur premier débat télévisé à Cleveland, dans l'Ohio. Plus qu'un échange d'idées, ce fut un échange de critiques et d'insultes. La seule information délivrée lors de cette soirée est que le résultat du scrutin ne sera pas dévoilé le soir de l'élection, notamment à cause du vote par correspondance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 30 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.