Présidentielle : comment s’organise l’envoi des professions de foi ?

Une à une, les boîtes aux lettres se remplissent. À l'intérieur, tous, comme Antoinette, découvrent les professions de foi des candidats à l'élection présidentielle. "Le facteur nous les amène, c'est quand même plus facile" ; "Pas besoin de se déplacer pour aller les chercher", disent certains. Pour les indécis, c'est l'occasion de comparer les programmes. Partout dans le pays, 65 000 facteurs distribuent les professions de foi. Patrick fait ce métier depuis 40 ans et cela lui demande de l'organisation. "Tout sera distribué cette semaine, je pense", lance-t-il. Ces professions de foi sont mises sous pli depuis plusieurs jours. A Quibou (Manche), 180 personnes s'activent. Ceux qui ne l'avaient jamais fait ont été formés. "La préfecture réclame un certain rendement. Malgré tout, il faut être prêt pour les élections qui arrivent", explique Nicolas Bansard, directeur de mission locale de Saint-Lô. Chaque enveloppe possède le même contenu. Il faut être attentif pour ne pas commettre d'erreur. Ces professions de foi sont livrées jusqu'au samedi 9 avril. TF1 | Reportage G. Thorrel, X. Thoby