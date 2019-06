Présidentielles américaines de 2020 : en Virginie, les avis sont partagés concernant Donald Trump

Donald Trump est déterminé à briguer un deuxième mandat à la présidence des États-Unis. Pour lancer officiellement sa campagne présidentielle de 2020, il a organisé un meeting en Floride et à Orlando. En Virginie, où le président américain avait obtenu près de 70% des voix en 2016, les avis des citoyens le concernant semblent partagés. Certains pensent qu'il a fait du "bon boulot" tandis que d'autres étaient persuadés qu'il n'arriverait même pas à la fin de son mandat. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.