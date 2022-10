Presque plus une goutte de carburant à Lille

Il est 9h et nous partons en direction de la station-service la plus proche, à 1,5 km. Deux kilomètres plus loin, deuxième station également fermée, plus une goutte de carburant. Alors, nous nous rendons à la dernière station du centre-ville et en l'absence de barrière, certains tentent leur chance, mais sans succès. Et dans ces circonstances, les automobilistes essaient d'être solidaires en échangeant leurs informations. Nous avons parcouru 15 km dans Lille intramuros. Cinq stations sont fermées, une sixième ne distribue que du sans plomb. Et à la dernière pompe, surprise, il y a du carburant, mais aussi beaucoup d'automobilistes. "Il faut être patient", lance l'un d'eux. C'est enfin notre tour. Il nous aura fallu attendre 28 minutes 50 pour mettre du carburant dans la voiture. Et ça provoque tellement d'embouteillage, que l'ouverture de cette station de Lille a nécessité l'intervention de la police municipale. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas