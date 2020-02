Prêt immobilier : renégocier son assurance peut s’avérer compliqué

Avec la baisse des taux d'intérêt, tout le monde peut renégocier ses emprunts immobiliers mais surtout les assurances qui vont avec. Cependant, d'après UFC-Que Choisir, les banques font tout pour s'y opposer. De plus, chercher une assurance moins cher est un réflexe pour seulement 15% des consommateurs. Pour vous inciter à regarder ailleurs, l'association a mis en place un comparateur gratuit en ligne. Quels sont les intérêts à utiliser un simulateur ?