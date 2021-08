Prêtre tué en Vendée : ce que l'on sait du drame

La scène s'est déroulée en milieu de matinée dans la communauté des frères de Monfortains à Saint-Laurent-sur-Sèvre (Vendée). Un ressortissant rwandais s'est ensuite présenté à la gendarmerie s'accusant de l'assassinat d'un prêtre. Les gendarmes se sont directement rendus sur place et ils ont découvert en effet le corps sans vie du religieux d'une soixantaine d'années. Au-delà de la violence des faits, ce qui frappe les esprits à l'heure actuelle est le profil du suspect. Ce dernier venait de sortir de prison pour l'incendie de la cathédrale de Nantes (Loire-Atlantique). Libéré en juin dernier, il était dans l'attente de son procès sous contrôle judiciaire et justement hébergé par ces mêmes frères de la communauté. Le suspect est en garde à vue. On peut imaginer que l'affaire ne va pas manquer de créer une grande polémique, notamment autour des thématiques de la récidive et du suivi judiciaire de cet homme.