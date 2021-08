Prêtre tué en Vendée : la colère et la stupeur à Saint-Laurent-sur-Sèvre

Les cloches de la basilique Saint Louis-Marie Grignion de Montfort ont sonné à 9h30 ce mardi matin. Une messe en hommage au père Olivier. Sur le chemin, nous croisons Christian, un fidèle de la paroisse. "C'est une profonde tristesse, parce que c'est un homme très bon, très juste", confie-t-il. Dans l'église, il y a d'abord le silence. Puis les collègues du père Olivier s'avancent vers l'autel, eux qui partageaient leur vie à ses côtés. La cérémonie terminée, plusieurs amis intimes ont évoqué le prêtre. "C'était un homme exceptionnel. On partageait beaucoup de choses avec lui", lance l'une d'entre eux. Devant les grilles de la communauté des Montfortains, le moment de recueillement a commencé le lendemain de la tragédie et les mots de Bertrand Lemaire qui connaissait le prêtre depuis plus de 30 ans. "Je suis bouleversé, déchiré. Sentimentalement parlant, c'est affreux", a t-il dit. Beaucoup de fidèles saluent l'investissement permanent du père Oliver, qui quelques heures avant le drame ce dimanche, organisait un concert d'orgue dans la basilique de Saint-Laurent-sur-Sèvre.