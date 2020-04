Prêts garantis par l'État pour les entreprises : est-ce que ça marche ?

Pour soutenir les entreprises et inciter les banques à leur accorder des prêts, le gouvernement a décidé d'apporter sa garantie. Selon la Banque de France, 230 000 entreprises en ont fait la demande. En difficulté à cause de la crise sanitaire, elles anticipent un manque de trésorerie. Si certains ont déjà pu bénéficier de cette aide, d'autres ont eu des réponses négatives de leur banque. De ce fait, le recours au médiateur du crédit a explosé. Quels sont les secteurs les plus représentés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.