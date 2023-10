Prêts pour les quarts : la démonstration de force des Bleus

La Ville des Lumières s’est illuminée vendredi soir pour célébrer la qualification des Bleus pour les quarts de finale. À Lyon (Rhône), les joueurs du XV de France sont restés de longues minutes sur la pelouse pour profiter de la fête et savourer cette victoire avec les 58 000 spectateurs qui se sont régalés. Ce match, l’Hexagone entier l'a suivi. Tout près de Nantes (Loire-Atlantique), dans un club de rugby, tous les adhérents, même les plus jeunes, ont vibré durant toute la rencontre. Les joueurs de l’Équipe de France étaient à fond, sérieux et appliqués. Les hommes de Fabien Galthié ont été sans pitié. La France inscrit huit essais, et s’impose largement, 60 à 7, face à l’Italie. Aller encore plus loin, plus haut, pour continuer à vivre ces nuits d’ivresse. Les Bleus connaîtront leur adversaire en quart de finale ce soir uniquement. Ce sera sans doute un autre combat, les joueurs ont une semaine pour le préparer. L’heure était encore à la fête hier soir de retour à leur hôtel, les yeux rivés sur des feux d’artifice en leur honneur. TF1 | Reportage C. Abel, S. Millanvoye, N. Hesse