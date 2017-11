Les prévisions météo du JT de 13 heures du 16 novembre 2017

La Grèce a été frappée par des pluies diluviennes hier après-midi. Au moins 15 personnes ont perdu la vie et un violent torrent de boues a submergé trois localités de la banlieue d’Athènes. A la suite de cette tragédie, le Premier ministre a annoncé un deuil national. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.