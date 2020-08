Prime à la conversion en partie rabotée : qui peut en bénéficier ?

L'ancienne prime à la conversion est prolongée, mais devient moins avantageuse. Pour en bénéficier, il faut se débarrasser d'un véhicule essence immatriculé avant 2006 ou d'une voiture diesel d'avant 2011. En ce qui concerne le montant, il dépend du revenu et du type de véhicule que vous achetez. Pour les voitures thermiques récentes, la prime pourra aller jusqu'à 3 000 euros si le revenu fiscal de référence est inférieur à 13 489 euros par an. Qu en est-il de l'achat d'une voiture électrique ?